” الإسكان “: طرح قطع أراضٍ للاستثمار حتى منتصف أغسطس الجاري وتطوير الطرق بمدينة العبور

أعلن أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع أراض بنظام التخصيص الفورى لشهر أغسطس ٢٠٢٤ عن طريق التقديم بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال باقي الإجراءات بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية وذلك حتى يوم ٢٠٢٤/٨/١٥.

وأوضح رشاد، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر عدد (٤) قطع بمساحات مختلفة، وبأنشطة متنوعة (تجاري، تجاري سكني، ناد اجتماعي)، موضحا أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفورى على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بالموقع.

وفي الإطار نفسه، تابع رشاد، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وتنسيق الموقع العام الجارية بالحي التاسع واستكمال الأعمال الصناعية وتجهيز الطرق والأرصفة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال تنفيذ مشروع رفع وكفاءة وتطوير الطرق والأرصفة للامتداد الشمالي والغربي بالمنطقة الصناعية أ، وتم متابعة أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل العرض بطريق الخدمة بشارع الـ ٩٠.

وخلال الجولة، استعرض رشاد، الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، للعمل على تذليل أية معوقات تواجه الشركات المنفذة وتوفير الخامات والمواد اللازمة لاستمرارية أعمال التطوير وتكثيفها، للانتهاء من مختلف أعمال الرصف وتنسيق الموقع في المواعيد المحددة لها، مع التأكيد على رفع مخلفات ونواتج الأعمال باستمرار لسهولة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، واستكمالاً لأعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة واستكمال القطاع التصميمي للحي الرابع، أوضح المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض الطريق والرصف بشارع الجلاء بالحي الرابع أمام البلوك (١٩٠٦٥)، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.