رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد المرحلتين الثانية والثالثة لسكن موظفي العاصمة

بدأ محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أولى جولاته التفقدية بعد توليه منصب رئيس الجهاز، بمشروع سكن الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة المرحلتين ” الثانية والثالثة ” ومشروعات الخدمات، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار تكليفات شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة تابع رئيس جهاز بدر، موقف تنفيذ المرحلة الثانية لعدد ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، كما تفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة بعدد 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية.

وشدد عبدالعزيز ، على الشركات المنفذة بالالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع، والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم العمارات، بجانب العمل على سرعة إنهاء مشروعات المرافق وتنسيق الموقع لمراحل العمل التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بها.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة لسكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبها مركز طبي وسوق تجارية وحضانة جارٍ تنفيذها، مشدداً على الالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم مشروعات الخدمات.

و في الإطار نفسه، تفقد ” عبدالعزيز ” مشروع تطوير الطريق الرابط بين الجامعة الروسية وطريق هليوبوليس، مروراً بمركز المدينة، موجهاً بوضع لافتات تحذيرية على جميع مشروعات الطرق وإنهاء أعمال التطوير بالشكل اللائق وبكفاءة وجودة عالية، لتسهيل حركة المرور على الطرق المحيطة، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة لتحقيق أسرع استفادة.

وفي ختام جولته، أكد رئيس جهاز مدينة بدر على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز ومسئولي الشركات بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة لها للوصول بالمدينة إلي المظهر الحضاري اللائق.