وزير الاسكان: ضرورة الارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بعددٍ من مدن الصعيد الجديدة، ومنها مدن أخميم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات، وتقارير دورية عن موقف التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، ولا سيما بمدن الصعيد، وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعالجة، ودفع العمل بمشروعات ترفيق الأراضي السكنية والصناعية، لزيادة الفرص الاستثمارية وفرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الجاري تنفيذها بتلك المدن، بهدف جذب المواطنين للإقامة بتلك المدن، بجانب المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها ودفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد وبأعلى معدلات الجودة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بتفقد مشروع تنفيذ محطة الصرف الصحي المدمجة (C. U) بطاقة ١٠٠٠م٣/يوم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة سير العمل بالمشروع، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وكذا موقف التوريدات والمهمات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع الذي تبلغ نسبة الإنجاز العينى به ٦٥ ٪.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إلى جهود الجهاز في قطاع الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ عدد ٢ بيارة تجميع إحداهما بطاقة ٣٨٠٠م٣/يوم، والأخرى بطاقة ١٧٠٠م٣/يوم، بجانب تنفيد شبكة الصرف الصحي بطول ٥٥ كم، وجارٍ تنفيذ ٧ كم.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال تشغيل وصيانة محطة المياه النقالي، والخط النقال، ومحطة الرفع ” البوستر “، والتي تم إنشاؤها بطاقة تصميمية للمحطة ٢٠٠٠ م3/ يوم، وخلال تفقده تابع تغيير عددٍ من المهمات بالمحطة بهدف تحسين جودة المياه، وأكد ضرورة متابعة أعمال التطهير ودهان الخزانات بالمواد المقاومة للصدأ بشكل دوري، وكذا ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المياه ورفع كفاءة تشغيل المحطة.

وفي الإطار نفسه، قام أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة وتذليل كافة العقبات، حيث تفقد موقع محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية التي تم تنفيذها بطاقة ٥٢ ألف م٣ /يوم، وتابع مراحل تشغيلها.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من سير العمل بها على الوجه المطلوب طبقا للمواصفات الفنية المتبعة، وكذلك تفقد مأخذ المياه لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة ١٠٩ آلاف م٣/اليوم.

وشملت الجولة تفقد محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيتين 1و2، ومحطة الرفع الخاصة بالغابة الشجرية، للتأكد من تشغيل المحطات بصورة جيدة، وتوفير التيار الكهربائي المغذي لكافة الطلمبات، والالتزام بالمواصفات والكفاءة المطلوبة لحسن أداء العمل.

وشدد رئيس جهاز بني سويف الجديدة، على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة والمواصفات القياسية المطلوبة، وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات منعاً لحدوث أية مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحطات باعتبارها مرفقاً حيوياً، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من توفير كافة المهمات اللازمة والانتهاء من إجراءات الطرح لتدعيم مصادر الكهرباء بالمحطات.

وفي سياق متصل، تابع المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سير العمل بمنظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة، حيث تفقد مأخذ المياه العكرة والبوستر بطاقة ١٥٥ ألف م٣/يوم وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، والوقوف على الملاحظات التى تعوق استلام المشروع من خلال لجنة مشتركة مشكلة من جهاز مدينة سوهاج الجديدة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة المنفذة للمشروع.