” القومية للانفاق ” تنشر احدث  صور وفيديو لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل

واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق التصدي للشائعات التي يتم يتداولها بشأن مشروعات الهيئة المختلفة حيث اصدرت الهيئة بيانا اعلاميا اليوم مدعم بتصوير جوي (صور وفيدو) لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل التجريبي التي يتم تنفيذها حاليا من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف LRT في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في رد عملي على ما تم نشره من ادعاءات و اكاذيب عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من احد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف (السلام – العاصمة الادارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعي الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد.

واشار بيان الهيئة الى ان مثل هذه الاخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة

وان كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقا لاعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الاخرى سواء القائمة أوالجاري تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كباري السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل ،

كما انه قد روعى أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحى واعتبارات هندسية وفنية في ضوء نتائج دراسات النقل التي يتم اعدادها لتدقيق مسار المشروع. وانه قد تم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقاً للمواصفات العالمية وكذا تحديد المسافة الرأسية بين سكتى القطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل … ، منسوب مسار القطار الكهربائى الخفيف …) مع الاخذ فى الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية.