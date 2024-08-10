أحمد الجندى يتوج بذهبية مصرية فى الخماسى الحديث بأولمبياد باريس

حقق أحمد الجندى البطل الأوليمبى فى الخماسى الحديث، إنجازا تاريخيا بعدما حقق ذهبية لمصر فى منافسات فردى الرجال بلعبة الخماسى الحديث بأولمبياد باريس 2024.

وكان أحمد الجندى هو أول عربى وأفريقى يحقق ميدالية فى الخماسى الحديث بالأوليمبياد عندما حقق فضية أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الجندى الميدالية الذهبية بعدما أنهى المنافسات فى المركز الأول برصيد 1555 نقطة وهو رقم أوليمبى وعالمى جديد.

وكان الجندى قد تأهل إلى النهائى بعد تصدره منافسات نصف النهائى وتحطيمه الرقم الأوليمبى مسجلا 1516 نقطة.

وتعتبر هذه الميدالية هى الثالثة لمصر فى أولمبياد باريس 2024 والذهبية الأولى بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة وفضية سارة سمير في رفع الأثقال.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها فى الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًاً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.