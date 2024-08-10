رئيس شباب النواب يهنئ الجندي بالحصول علي الميدالية “الذهبية” وسارة لتحقيقها “الفضية”

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأوليمبي المسجل في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما هنأ رئيس لجنة الشباب البطلة الأولمبية سارة سمير لفوزها بالميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراما في رفع الأثقال للسيدات بأولمبياد باريس، في المسابقة التي جرت اليوم السبت.

كما توجه أيضًا بالتهنئة للبطل المصري محمد السيد الميدالية الذي حقق البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراس في في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.

وقال رئيس لجنة الشباب: أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب بخالص التهاني لابطال مصر الاولمبيين علي تحقيق الميداليات الثلاث وإسعاد الشعب المصري، مؤكدًا أن الأبطال الثلاثة حققوا إنجاز للبعثة الاولمبية المصرية حيث كان رصيد مصر من الميداليات ميدالية واحدة حتي صباح اليوم، متمنيًا أن يستعيد أبطال مصر الريادة في مختلف اللعبات الرياضية.

يذكر أن حصيلة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ثلاث ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، وهو ما يعوض البعثة المصرية عن الإخفاقات التي حدثت مع عدد كبير من اللاعبين.