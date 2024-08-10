تصاعد حملات التشهير بين المرشحين.. الانتخابات الأمريكية: تأييد ترامب يتراجع.. وهاريس تتقدم

لفي الأيام الماضية, هاجم ترامب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس مرشح الحزب الديمقراطى عبر مجموعة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي, مركزًا في هجومه على مستوى ذكاء نائبة الرئيس بعد أسبوع شهد تفوقها عليه في جمع التمويل للحملة الانتخابية، وفي بعض استطلاعات الرأي على مستوى الولايات. بعد تأجيل المناظرة بين هاريس وترامب التي كان من المقرر عقدها على منصة ABC الإعلامية, نعت ترامب هاريس بألفاظ تصفها بأنها “قليلة الذكاء” وأنها تفتقر إلى “القدرة العقلية” اللازمة لمناظرته.

أشارت تعليقات ترامب إلى حالة تصعيد يقوم بها في مواجهة هاريس كان قد حذر منها العديد من الأطراف من داخل الحزب الجمهوري, فهو أسلوب في النقض والتجريح ينتقص ويهمش من الخطاب السياسي الأهم والذي يجب أن يركز في الهجوم على هاريس من منظور دورها كنائبة للرئيس في سياسات الهجرة ومكافحة التضخم. وحتى مع اتهامه لهاريس بأنها سببت في ممارسات حكومية على الحدود تتسم “بالفساد والضوابط المنعدمة”, إلا أنه قام بتهميش مساحة هذه الانتقادات السياسية بمزيد من الإهانات الشخصية ضد هاريس, بطريقة تماثل أسلوبه الذي اتبعه مع هيلاري كلينتون في حملة عام 2016 الانتخابية.

وكانت موجة ترامب الأحدث من التجريح ضد هاريس قد بدأت الجمعة الماضية, عندما تراجع عن مناظرة نظمتها قناة ABC يوم 10 سبتمبر واقترح مناظرة بديلة تنظمها قناة فوكس نيوز في 4 سبتمبر وفقًا لشروطه, ومن بين هذه الشروط حضور الجمهور في الساحة في الولاية المتأرجحة في تأييدها أي ولاية بنسلفانيا.

يقول باريت مارسون الخبير في إستراتيجيات الانتخابات أنه ” في كل مرة يتحدث فيها ترامب عن شيء آخر بخلاف التضخم والهجرة والمشكلات الاقتصادية فهو يفقد أرضيته”. “استهداف عقلية هاريس ومستوى ذكائها لن يحرك الناخبين الذين يقفون في المنتصف. لن يهتموا سواء كانت المدعية العامة السابقة ذكية أم غبية. “فهم يريدون سماع خطة بخصوص التضخم وتخفيض أسعار الفائدة وتصحيح الاقتصاد لصالح الطبقة الوسطى” يستطرد مارسون.

ردت هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة ترامب بالتراجع عن تعهده بالمناظرة “في أي وقت وفي أي مكان” وقالت أنها ستحضر النقاش المتفق عليه سابقًا سواء فعل ترامب ذلك أم لا. ثم أصدر ترامب إنذارًا نهائيًا، قائلا إنه إما سيناظر هاريس على قناة فوكس نيوز أو لا يناظرها على الإطلاق-بينما وجه عددًا من الإهانات ضد ذكائها واتهمها بأنها تفتقر إلى “القدرة الحقيقية” لمواجهته وجهًا لوجه.

“هل تلاحظون أن كاميلا هاريس لا تقوم بأي مقابلات إعلامية؟ ذلك لأنها غبية فعلًا! لا يمكنها الحديث بدون ملقن إلكتروني”. كتب ترامب ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي, مقارنا قدرتها على الحديث للجمهور بقدرة بايدن وأرفق فيديو لهما يرحبان بسجناء محررين من روسيا إلى الولايات المتحدة.

هذا السيل من الشتائم جاء بعد أن نجحت هاريس في أن تجمع 310 ملايين دولار لحملتها في أيام قليلة. نجحت هاريس في استطلاعات الرأي المؤخرة في ولايات أريزونا, ميشيجان, ونيفادا وفقًا لبيانات بلومبرج. وفي استطلاع آخر تبين أنه تفوقت على ترامب بنسبة 4% بولاية بنسلفانيا, حيث حصلت على 47% من التأييد بينما حصل ترامب على 43%.

في غضون ذلك، كافح ترامب للاستقرار على خط هجوم ثابت ضد هاريس منذ انسحاب بايدن من السباق. وبينما خططت حملة ترامب وحلفاؤها لضرب هاريس بشأن الهجرة ومحاولة تثبيت اتهامات لها مثل أنها “مدعية ليبرالية “و”راديكالية يسارية”، ركز ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع على شيء آخر عندما شكك في هوية هاريس العرقية خلال مؤتمر للصحفيين السود في شيكاغو.

في ذلك المؤتمر، وجه ترامب انتقادات واسعة النطاق بأن هاريس “مدعية العرقية السوداء” لتحقق مكاسب سياسية. استمر ترامب في هذا الحديث حتى مع حث بعض الجمهوريين على تركيز ترامب بشكل فريد على مهاجمة سياسات هاريس, وليس خلفيتها العرقية.

وقال السناتور توم تيليس في مقابلة الأسبوع الماضي:” أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به كجمهوريين هو الاستمرار في لفت انتباه الناخبين على الفشل الاقتصادي، والحدود المخترفة”. “لذلك ليس من الجيد الحديث في أشياء أخرى منها الخلفية العرقية لهاريس.

لا تظهر حملة ترامب أي علامات على التراجع في هذا النهج. في بيان، ردد ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، نفس الإهانات التي وجهها ترامب لهاريس، قائلًا: “إنها كارثة أن يكون لديك شخص غبي ومنخفض الذكاء مثل كاميلا هاريس كرئيس للولايات المتحدة. لقد أظهرت عدم كفاءتها من خلال السماح للجريمة بالانتشار، والفشل في إدارة الحدود, من الخطر إسناد دور الرئيس لشخصية غبية مثل هاريس”.

من جانبهم، جادل الديمقراطيون بأن الهجمات القائمة على الهوية والعرق ضد هاريس ستضر في النهاية بالجمهوريين. وقال الخبير الاستراتيجي مايكل تروخيو، الذي عمل في حملة كلينتون عام 2008، إن ترامب يُضخم هذا النوع من الخطاب الذي استخدم ضد أوباما — والذي لم ينجح في نهاية المطاف في عامي 2008 و2012. قال تروخيو:” إذا كنت جمهوريًا ، فأنا أفضل الفوز بأفكاري السياسية الأفضل من نظرائي، وليس بسبب النكات العنصرية”.

كما أثارت هجمات ترامب على عرق هاريس غضب بعض زملائها المحتملين في الترشح، حتى مع أن المرشحة نفسها لم تذكر صراحة إهانات ترامب القائمة على العرق والجنس. وانتقد السناتور مارك كيلي تصريحات ترامب بأن هاريس “تحولت إلى سوداء” وقال إن التركيز على العرقية دليل على ضعف حملته الانتخابية.

تمكنت هاريس في أثناء هجوم ترامب عليها من أن تجمع معظم الفئات الداعمة للحزب الديمقراطي بعد أن كان ترشح بايدن يثير الكثير من القلق لما أعرب عنه من سوء في الحالة الصحية والعقلية, فقد تبين أن انسحاب بايدن وترشح هاريس عوضًا عنه قرار صحيح اتخذه الحزب الديمقراطي. إلا أن الدفع بمرشحة من خلفية عرقية غير بيضاء يؤدي لمزيد من الاستقطاب العرقي في الولايات المتحدة المنقسمة عرقيًا في العديد من الولايات, ويريد ترامب التأكيد على هذا الاستقطاب للحصول على أكبر دعم ممكن من العرقية البيضاء في الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الاستقطابات يميل الأمريكيون من أصول عربية لدعم هاريس والحزب الديمقراطي, خصوصًا بعد أن أكد ترامب دعمه اللانهائي للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيده الزائد على أنه سيدعم إسرائيل لحين تصفية المقاومة الفلسطينية بصورة شاملة وبلارجعة.