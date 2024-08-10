وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حادث عمال لقوا مصرعهم إثر سقوطهم من أعلى سقالة

وجه محمد جبران وزير العمل ،مساء اليوم السبت ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ ،بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم ،منذ ساعات، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالدور الرابع علوي، بأحد المباني السكنية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، وقام الأهالى عقب سقوطهم بنقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، حيث توفي اثنان منهما قبل وصولهما إلى المستشفى، فيما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج بغرفة العناية المركزة بالمستشفى..

وأكد الوزير جبران ، على أهمية سرعة صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة،والتي تصل إلى 200 الف جنيه لكل متوفي ،وذلك بعد استلام كافة المستندات الدالة على أنهم عمالة غير منتظمة،طبقا للوائح والنظم المعمول بها..وقال الوزير أن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة ،بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا،داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ،ويلهم اهلهم ،وذويهم الصبر والسلوان ..