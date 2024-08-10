هل يكون تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا بداية تهدئة في أوكرانيا؟

شهد مطار العاصمة التركية بأنقرة صفقة تبادل للمسجونين بين البلدين تعد الأكبر في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية. كان أول أنباء تنفيذ الصفقة قد جاء من تصريحات أدلى بها مسئولون فى المخابرات التركية، ووفق ما قيل إنها هي من قامت بالتنسيق بين الطرفين لإتمام صفقة التبادل. تلي ذلك إعلان رسمي من ديوان الرئيس التركي عن الصفقة مع ذكر الأشخاص الذين سيتم مبادلتهم مع مواطنين روس محتجزين فى عدة دول. شملت عملية التبادل 26 شخصًا كانوا محبوسين في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وسلوفينيا والنرويج وبيلاوروسيا.

تمت عملية التبادل فى مطار العاصمة التركية أنقرة، ولنقل أنها جرت بين الغرب بصفة عامة وروسيا، حيث إنها تجمع العديد من الأفراد من ذوى الجنسيات المختلفة، بل بعضهم يحمل جنسية مزدوجة. من بين من تم تبادلهم الصحفى في “وول ستريت جورنال” إيفان جيرشكوفيتش، والذى كان متهماً بالتجسس وجمع معلومات عن أحد المصانع الحربية، وجرى كذلك الإفراج عن بول أويلان، المتهم كذلك بتجنيد بعض العاملين بوزارة الدفاع الروسية والمحكوم عليه بستة عشر عاماً كان سيقضيها فى السجن، والذى كان يقضى عقوبته فى منطقة موردوفيا النائية.هناك أيضاً السجين كيفين ليكا الذى يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية وتم ضبطه وهو يقوم بتصوير بعض المواقع العسكرية فى منطقة مايكوب.

أما بالنسبة للجانب الأمريكي أو لنقل الغربي فقد تمكن من الإفراج عن بعض الناشطين الروس الذين تم القبض عليهم فى الفترة الأخيرة واتهموا بالعمالة الأجنبية ومناهضتهم للعملية العسكرية فى أوكرانيا وإهانة القوات المسلحة الروسية ومنهم إيليا ياشين وأندريه بيفوفاروف وفلاديمير كارا مورزا، وبعض الفتيات ممن تم القبض عليهم لأسباب مخالفة للقوانين الروسية ومناهضتهم كذلك للعملية العسكرية الروسية، وبعضهم من أتباع نافالني الذى توفى فى السجن منذ عام تقريباً، وضمن المفرج عنهم من الروس صحفية تعمل فى راديو أوروبا الحرة واتهمت بإهانة الجيش الروسى وتحمل الجنسية الأمريكية.

بدأ التبادل بإطلاق سراح أرتيوم دولتسوف وزوجته أنا دولتسوفا من السجن فى سلوفينيا، واللذان تم القبض عليهما فى عام 2022، وحكم عليهما بالسجن 1,7 عام بتهمة التجسس لصالح روسيا، لكن فى تقديرى العمود الفقري للصفقة والذى كان محل جدل كبير يعتبر تحرير فاديم كراسيكوف، وهو ضابط فى المخابرات الروسية ومحكوم علية بالسجن مدى الحياة لقتله قائد ميدانى شيشانى كان يعيش فى ألمانيا يدعى سليم خان خانجوشفيلي وهو من أصل جورجى فى عام 2019، كان هذا القائد الميدانى قد شارك فى حرب الشيشان الثانية.

تم كذلك تحرير مواطن روسى كان مسجوناً فى النرويج وهو ميخائيل ميكوشين بتهمة التجسس، ومن بولندا تحرير الصحفى بافل روبتسوف. نالت ألمانيا نصيبها من الصفقة عندما أطلق سراح مواطنها ريكو كريجير، والذى اتهمته بيلاروسيا بالتجسس وحكمت عليه بالإعدام، ثم عفى عنه الرئيس البيلاروسى ودخل صفقة التبادل، فى اعتقاد مراقبين حكم الإعدام كان مناورة بالتنسيق مع روسيا روسيا للإفراج عن كراسيكوف.

فيما يتعلق بردود الأفعال على الصفقة فمن جانب الكرملين لم يعلق أحد عليها، وإن كان الغرب قد استقبل المحررين سواء فى برلين أو فى واشنطن استقبال الفاتحين فقد استقبلهم الرئيس بايدن ونائبته مرشحة الحزب الديموقراطى فى الانتخابات القادمة كامالا هاريس، بهدف إحراز بعض النقاط الانتخابية فى مواجهة الجمهورى ترامب، أما فى روسيا قام الرئيس بوتين بنفس الشيء مع المحررين من الروس، وإذا كانت جغرافية الاحتفال على الجانب الغربى كان واسعة وعريضة حيث استقبل المستشار الألمانى شولتز بنفسه أيضاً النشطاء الروس، والمواطن الألمانى الروسى المفرج عنه. كانت الصورة فى موسكو لا تختلف كثيراً فقد استقبل الرئيس بوتين مواطنيه بالأحضان.

فيما يتعلق بردود الأفعال على الجانبين أو الهدف من موضوع التبادل، فى تقدير خبراء أن الأمر يعتبر خطوة نحو حوار أو نوع من التواصل بين الغرب وروسيا بعد قطيعة قاسية تقترب من الثلاث سنوات، لكن الجانب الأمريكى صرح بأنه لم يجر حوارا مع الرئيس بوتين وأن التفاوض جاء من خلال الأجهزة الأمنية المختصة على الجانبين، رغم أنه من المعروف أن كل شيء تم بمبادرة من الرئيس الروسي الذى صرح بذلك من قبل فى حديث له مع إحدى القنوات الأمريكية.

لكن إذا تركنا تفاصيل المفاوضات ومن أفرج عنهم نجد أننا أمام وسيلة للتواصل بين الدول هى جديدة ويمكن تسميتها دبلوماسية تبادل السجناء، وفى نفس الوقت أثارت عملية الإفراج المتبادل حفيظة الكثيرين من المراقبين للعلاقات الروسية الغربية.

وبينما تحدث بعضهم عن أن روسيا الآن يمكنها أن تفعل ما تريد أو أن تفعل المخابرات الروسية ما بدى لها وفى نهاية الأمر وحتى القتل -حسب قولهم- ثم تخطف عددا من الأجانب يعيشون على أراضيها ثم تبادلهم، رغم أنى واثق من أن روسيا لديها مبدأ هام جداً فى قيامها بعملية التبادل وهو أنها لا تترك مواطنيها مهما فعلوا مساجين لدى دول أخرى، بل إن دستورها يمنعها من تسليم مواطنيها لدولة أجنبية مهما كان جرمهم. والغرب من جانبه كسب فى هذا التبادل الكثير، والأهم على وجه الخصوص فى تقدير مراقبين هو الوحدة التى أظهرها من خلال التعاون فى الإفراج عن مساجين فى دول مختلفة وحوكموا بقوانين مختلفة امتد من النرويج لبولندا وسلوفينيا وألمانيا، لكن من أجل الإفراج عن مواطنين أمريكيين وناشطين روس انصاعت دول الغرب ومنها على سبيل المثال ألمانيا التى أفرجت عن مواطن روسى متهم بالقتل وكان يقضى حكمًا بالحبس مدى الحياة، فى المحصلة النهائية تمكن الغرب وحلفاؤه من الإفراج عن 16 شخصًا منهم 5 من ألمانيا و7 مواطنين روس من الناشطين السياسيين والباقي من الولايات المتحدة، وفى اعتقادي أن الغرب يراهن من تبادل الناشطين الروس على أن يطمئن كل من يعارض فى روسيا بأنه يمكن مبادلته مع أى من المحتجزين لدى الغرب مما يبث الطمأنينة لدى المعارضين الروس ويجعلهم أكثر شجاعة فى مواجهة السلطات الروسية، أى أن الهدف سياسة ولإثارة القلاقل داخل روسيا مستقبلاً، وهذا هو تفسيرى لحماس الغرب فى الإفراج عن الناشطين الروس رغم أن معظمهم يحمل جنسيات أخرى، كارا مورزا البريطانية والصحفية كورماشيوفا الأمريكية، لكن الباقين مواطنين روس فقط وغير معروفين سياسياً.

أعرب الرئيس الأمريكى عن شكره لدول عدة شاركت فى عملية التبادل ومنها بولندا (كان لديها محتجز روسى) وألمانيا ( كان لديها أهم من تم الإفراج عنهم “فاديم كراسيكوف” قاتل القائد الميدانى الشيشانى سليم خان خانجوشفيلى)، مما أثار حفيظة بعض السياسيين فى ألمانيا على اعتبار أن الأخير كان يحمل الجنسية الألمانية، وقالوا كيف تسلم ألمانيا من قتل مواطنها، وسلوفينيا والنرويج التى كانت تحتجز روسيين فى قضية تخابر وتركيا التى نسقت وقامت بدور الوسيط، والمدهش أن تركيا فى ذات الوقت كانت تحتفل بتسليم طراد صناعة تركية لأوكرانيا فى احتفال مهيب حضره وزير دفاع الأخيرة وزوجة الرئيس زيلينسكى!!!.

لكن هل سيكون لهذا انعكاس على الأزمة والنزاع فى أوكرانيا أنا أقول نعم، فهذا نوع من الدبلوماسية، فى حد ذاته، وكلنا يعرف أن الاتصالات بين روسيا والغرب مقطوعة ومتوترة من فترة طويلة، ويكفى أن نذكر تبادل جثث جنود روس وأوكران قتلوا فى المعارك بين الجانبين فى نفس فترة تبادل المسجونين، على أى حال أى بادرة أمل للتقارب يرحب بها العالم، خاصة أن الجانب الأوكرانى بدأ يتحدث بجدية عن استعداده للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع روسيا ووضع شروطاً مرنة مثل أنه تخلى عن كلمة ضرورة انسحاب القوات الروسية أولا لبدء التفاوض، وأتصور أن روسيا لديها استعداد للتفاوض، لكن الجميع ينتظر نهاية العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة، فى نفس الوقت تحقق القوات الروسية تقدمًا على الأرض وأوشكت على استكمال تحرير دنيتسك بالكامل وتضغط على كافة قطاعات الجبهة وتحقق تقدما بينما بدأ نوع من اليأس يدب فى أوساط القوات الأوكرانية رغم الحديث عن تسلم أوكرانيا عددا من طائرات إفـ 16.