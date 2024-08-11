” التعليم”: بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة .. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس بالمدارس الثانوية، حيث يتم تسليمها للطلاب ، بموجب بطاقة الرقم القومي بالشهادات والملفات للطلاب الناجحين وفى حاله حضور ولى الأمر لاستلام استمارات نجاح الثانوية العامة، ضرورة وجود بطاقه الرقم القومي له وبطاقة الرقم القومي للطالب، مؤكده أنه لا يتم التقديم لتنسيق أو كتابة الرغبات بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة .

وشددت الوزارة ، على أنه يتم تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي، استمارة النجاح الثانوية العامة، و يوقع على إقرار استلام التابلت كهدية من الوزارة، بعد سداد الرسوم المقررة للاستمارة والتي تبلع 65 جنيه، بالإضافة إلي تسليم اخطارات الدور الثاني والرسوب لامتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة .