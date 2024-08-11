“رئيس افريقية الخماسى الحديث” يهنئ احمد الجندى بالحصول على الميدالية الذهبية

هنأ محمد شحاتة رئيس المنطقة الأفريقية الأولي للخماسي الحديث، بطل مصر الأولمبي احمد الجندي ، لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأولمبي المسجل في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال شحاتة في تصريحات صحفية اليوم ، إن فوز احمد الجندي بالميدالية الذهبية ، دليل علي أن الشباب المصري قادر علي رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف شحاتة ، أن كسر الجندي الرقم الأولمبي في لعبة الخماسي وحصوله علي الميدالية الذهبية دليل علي أن الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصرى إذا ما توافرت الإرادة القوية والإدارة الجيدة، خاصة وأن الدولة سخرت كل إمكانياتها لتحقيق إنجازات رياضية مصرية فى هذه الدورة الأولمبية.

يذكر أن تتويج الجندي بالذهبية جاء بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، بعد أن حقق أمس الجمعة الرقم القياسي الأوليمبي برصيد 1516 نقطة.

وتعد تلك الميدالية هي الثالثة للبعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس، بعد فضية سارة سمير في منافسات الأثقال وبرونزية محمد السيد في المبارزة بالسيف