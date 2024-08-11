وزير العمل يبحث مع محافظ السويس سُبل التعاون لتدريب أبناء المحافظة

قام وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد بزيارة مُفاجئة إلى محافظة السويس ،بدأت بـ لقاء مع المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي،ثم تفقُد سير العمل في مديرية العمل،ومركز،ووحدة التدريب المهني بالمحافظة،وزيارة مواقع عمل وإنتاج..

ناقش الوزير مع المحافظ سُبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة ،خاصة في مجال التدريب المهني،وأهمية تدريب أبناء السويس على كافة المهن والتخصصات ،التي تحتاجها المصانع الموجودة داخل المحافظة ،والتي تتميز بالإستثمار المحلي والأجنبي،وتحتاج إلى عِمالة ماهرة،ومُدربة ..

إستعرض الوزير خطة “الوزارة” نحو تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام ،بما تمتلكة من مقومات ،وأدوات ،منها مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ،مُشددًا على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال،لتنفيذ إستراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”..