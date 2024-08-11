وزير العمل يوجه بتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة

إستكمل محمد جبران وزير العمل ،جولته المفاجئة ،اليوم الأحد،الى محافظة السويس ،بِتَفّقُد سير العمل بالمديرية ،و بمركز التدريب المهني الثابت ،والوحدة التدريبية المُتنقلة ،التابعة لوزارة العمل بالمحافظة ،و إستقبله العاملين بالمديرية ،برئاسة هند جمال ،وكيل مديرية العمل..وخلال تفقده مركز التدريب المهني ،وجه بسرعة بتطوير خطة التدريب المهني الحالية،وصياغة رؤية جديدة تتماشى مع إحتياجات المصانع والشركات من العِمالة الماهرة ،والمُدربة والتي تحتاجها سوق العمل ،وإعتماد خطة تدريبية ،بتخصصات مُرتبطة بسوق العمل بالمحافظة ..ودار نقاش بين “الوزير” و”العاملين في المديرية” ،بشأن الرؤية المستقبلية ،للعمل ،والتي يجب أن تتماشى مع “برنامج الحكومة الجديدة” ،خاصة في مجالات التدريب والتشغيل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وحماية ورعاية ودعم العمالة غير المُنتظمة ،وعمال التراحيل ،وكذلك مراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل،داخل المنشآت الصناعية ،وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال ،والحفاظ على أدوات الإنتاج..

وعلى هامش الزيارة إلتقى وزير العمل،مع عددِ من أبناء الوطن،من ذوي الهمم،ووجه المديرية بسرعة توفير فرص عمل لائقة لهم ،لدمجهم في سوق العمل،وكذلك الإعلان عن دورات تدريبية بالمجان للشباب الراغب في تأهيل نفسه لسوق العمل ..كما إستمع الوزير جبران ،إلى مطالب بعض المواطنين ،وتعهد بمتابعتها..ونقل لهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،للحكومة بتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنيين..