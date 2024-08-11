وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار وتوفير فُرص العمل للشباب

في إطار جولته اليوم الأحد ،في محافظة السويس،قام محمد جبران وزير العمل بجولة في منطقة ” تيدا مصر للإستثمار” ،وكان في استقباله السيد تشوشي فنج، العضو المنتدب،حيث تُمثل هذه المنطقة الصناعية التعاون الاقتصادي المصري الصيني،ويصل عدد الشركات فيها إلى 160 شركة بإجمالي استثمارات 3 مليار دولار أمريكي..إستمع الوزير من إدارات بعض المصانع إلى تقارير ومعلومات ،عن حجم الإستثمارات ،والتوسعات المُستقبلية ،وطلبت عِمالة،ووافق الوزير على توفير العمالة المطلوبة ،وتدريبها..

وخلال جولته داخل المصانع ،أكد الوزير جبران حرص القيادة السياسية على التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي ،وإزالة كافة العقبات التى تواجه “المُستثمرين”، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج..وأشار إلى أن وزارة العمل حريصة على التنسيق مع “الشركة الصينية” في مجال التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لإحتياجات هذه المنطقة الصناعية من مِهن مُختلفة ،وتخصصات تحتاجها تلك المصانع والشركات،سواء تدريب طويل المدى، أو قصير المدى..