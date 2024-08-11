إعادة تشكيل هيئة مكتب نقابة البترول وإختيار عباس صابر قائما بأعمال الرئيس

عقدت هيئة المكتب التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، اليوم الاحد، الحادى عشر من اغسطس اجتماعا لإعادة تشكيل المجلس التنفيذى للنقابة، وذلك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام رضوان امين صندوق الإتحاد، احمد الدبيكى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المستشار اسماعيل صبرى مدير عام الشؤون القانونية للاتحاد

واعتمد المجلس التنفيذى لنقابة البترول، التشكيل الجديد لهيئة المكتب و جاء كالتالي: عباس صابر قائما بأعمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، عايدة محى الدين، الامين العام لنقابة البترول، محمود موسى امين الصندوق و امين الخدمات، اشرف المحروقي، نائب أول رئيس النقابة، صبرى عبدالعزيز نائب رئيس النقابة للقطاع العام، محمد يسرى نائب رئيس النقابة للقطاع المشترك و الاستثمارى، احمد مبارك نائب رئيس للاسكندرية، حسام فاروق نائب رئيس للاسكندرية و امين العلاقات الدولية ، اشرف شنهورى نائب رئيس للبحر الاحمر، سعيد زكريا نائب رئيس للسويس ، احمد نسيم نائب رئيس للوجه القبلى ، محسن جبر امين عام مساعد و امين العروض والمزايا، على حسن امين صندوق مساعد و امين التثقيف والتدريب، هيثم زاد الدين امين الاعلام ، احمد الجوهرى امين الشباب، عبدالله مشهور امين العلاقات العامة، علاء زكى امين العضوية والتنظيم، احمد السروجى، رابح عسل ، محمد صلاح أعضاء المجلس التنفيذى.

ويتولى هذا المجلس إدارة شئون النقابة العامة للعاملين بالبترول، والقيام بكافة المهام والاختصاصات المنوط بها ، وذلك خلال الدورة النقابية 2022 -2026