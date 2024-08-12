” التعليم العالى”: إنطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بـ الجامعات لطلاب الثانوية العامة..اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن إنطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بـ الجامعات لطلاب الثانوية العامة، وذلك بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لـ طلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

من جانبه، أصدر مكتب التنسيق مجموعة تعليمات هامة للطلاب، حيث أكد انه

سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، بالاضافة الى أن الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع كل طالب بناء تصورعن الكليات المناسبة لمجموعه، مطالبة الطلاب بالمناقشة مع اسرهم ترتيب اختياراتهم بعناية، حتى تكون الاختيارات ممثلة تماما لرغباتهم وقدراتهم ومجموعة المواد المؤهلة الناجحين فيها.

واشار مكتب التنسيق فى تعليماته للطلاب، إنه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة)

وقرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وكشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كالاتى:

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.