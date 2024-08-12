الأهلى يعرض2 مليون دولار لضم محمد على بن رمضان

رفع مسئولو النادى الأهلى العرض المقدم لنادى فرينكفاروزى المجري من أجل ضم التونسى محمد علي بن رمضان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل، وقبل خوض منافسات الموسم القادم والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع الأهلى عرضه المالي لشراء محمد على بن رمضان نظير دفع مليونى دولار، وينتظر رد النادى المجرى على العرض الأخير بشأن بن رمضان، فى ظل إصراره على التعاقد مع اللاعب وتلبية احتياجات المدير الفنى مارسيل كولر.

وكان الأهلى قد حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع الثنائى مدافع الدحيل القطرى يوسف أيمن، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، وظهير أيسر نادى سوتشى الروسى، المغربى يحيى عطية الله، على سبيل الإعارة أيضًا لمدة موسم مع أحقية الشراء، ويرغب فى ضم مهاجم أجنبى وجناح ولاعب وسط ومدافع جديد حال الموافقة على بيع محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى الجارى.

من ناحية أخرى، وقع ظهير أيسر النادى الأهلى، الدولى التونسى على معلول، عقدًا جديدًا لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادى فى 30 يونيو الماضى، بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادى باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.