” التعليم”: بدء تسليم إخطارات امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بالمدارس

أعلنت مدارس المرحلة الثانوية على مستوى المحافظات، عن بدء تسليم طلاب الثانوية العامة إخطارات امتحانات الدور الثاني، حيث يتم تسليم الطالب بطاقة بموعد امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وأيضا المواد الراسب فيها والتى يؤدي فيها امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وفى سياق متصل، انطلقت اليوم الاثنين، أعمال تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات وتستمر حتى الجمعة القادمة من خلال مكاتب التنسيق المعلنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن نتيجة الدور الاول للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، قد أعلنت بنسبة نجاح بلغت 81.3%، وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالب وطالبة حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20طالبة مقابل 18 طالب فقط.