قبل سفره إلى البرتغال.. الزمالك يجهز مستحقات جوزيه جوميز المتأخرة

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى الوقت الحالى، لتجهيز باقى مستحقات المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، البرتغالى جوزيه جوميز، حيث لم يتقاض المدرب راتبه منذ 3 أشهر، إلى جانب مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعمل المجلس فى الوقت الحالى على توفيره لتحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى منح جوميز مستحقاته المتأخرة قبل العودة إلى بلاده، لقضاء أجازة نهاية الموسم، حيث استقر جوميز على السفر إلى البرتغال يوم 18 أغسطس الجارى، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى تأمين المدرب من أى إغراءات خارجية، وعدم الالتفات للعروض التى تلقاها مؤخرًا للرحيل عن الزمالك.

واعترف جوزيه جوميز بتلقيه عروضا من السعودية للرحيل عن القلعة البيضاء الفترة القادمة، وقال جوميز، في تصريحات إعلامية، إنه بالفعل تلقى عرضاً من السعودية فى الأيام الماضية، رافضا الكشف عن تفاصيله، لافتاً إلى أنه سيعلن عنه فى الوقت المناسب.