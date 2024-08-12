‫ ” الاسكان”: رؤساء الاجهزة يتابعون موقف تنفيذ مشروعات المرافق بحدائق العاصمة

قام أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن- المشرف على أعمال المرافق، بزيارة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور مسئولو الجهاز، والمشروعات، وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع مسئولي إدارة المرافق والطرق والكهرباء بالجهاز، لمعرفة نسب الإنجاز للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتذليل أي عقبات.

ثم قام مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على مشروع تنفيذ محطة رافع المياه، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحى، ومشروع خط مياه ٩٠٠مم المغذى للمرحلة الثانية، الإعلان الرابع عشر من مدينة بدر.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على ضرورة المتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز، والتنبيه على الشركات العاملة بتلك المشروعات بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز، والانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها للاستفادة منها، حيث إن هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وفي الإطار نفسه، أعلن عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم توفير عدادات مياه مسبقة الدفع للمستفيدين بوحدات سكنية بالمشروعات الحديثة، موضحاً أن هذا يأتي ضمن خطة الجهاز لتوفير كافة الإمكانيات لزيادة نسب الإشغال بالمدينة.

وطالب مندور، المواطنين الذين وردت أسماؤهم على الصفحة الرسمية للجهاز، التوجه إلى مركز تحصيل المياه لاستلام وتركيب العداد، ومعهم المستندات اللازمة، وسوف يتم الإعلان تباعا عن باقى الأسماء.