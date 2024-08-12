” الشربيني “: وضع خطة للتسويق لمشروع أبراج الداون تاون محليا وعالميا وتكثيف خطة العمل ببحيرات العلمين

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، وبحيرات العلمين “كريستال لاجون”، والتى تتوسط الأبراج، بمدينة العلمين الجديدة، .

واستمع الشربيني، لشرح تفصيلى من استشاري المشروع، عن موقف تنفيذ أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين “كريستال لاجون”، والعقبات والتحديات التى تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء أجزاء مكتملة من الأبراج تباعاً، ووضع خطة زمنية متكاملة لتسويق المشروع محليا وعالميا، والتعاون مع الشركات المتخصصة في عملية التسويق والبيع، وتكثيف خطة العمل ببحيرات العلمين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، تنفذه شركة “cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وأوضح وزير الإسكان، أن بحيرات العلمين “كريستال لاجون” تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروع الأبراج والبحيرات بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، مما سيرفع من قيمة الأراضى المحيطة بالمشروع، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، ويسرع بمعدلات تنمية المنطقة الجنوبية بالمدينة.