صفقة انتقال محمد عبد المنعم من الأهلى لـ«نيس الفرنسى» وصلت لمراحل متقدمة

كشفت تقارير إعلامية، عن وضع مسئولى النادى الأهلى، اللمسات النهائية حالياً على صفقة احتراف محمد عبد المنعم لاعب الفريق فى نادى نيس الفرنسى، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وقالت التقارير الإعلامية، إن نيس رفع عرضه المالى أكثر من مرة لإقناع الأهلى ببيع عبد المنعم ، فقد بدأ النادى الفرنسى عرضه المالى بـ2.5 مليون دولار، ثم رفعه إلى 3.5 مليون دولار قبل أن يرتفع العرض فى المرة الثالثة والأخيرة إلى 4.5 مليون دولار، مع أحقية الأهلى في الحصول على مليون دولار حال مشاركة اللاعب فى عدد مُعين من المباريات وتسجيل أو صناعة عدد مُتفق عليه من الأهداف بجانب 20 % من إعادة البيع.

وأكدت التقارير، أن هناك مرونة فى الموافقة على عرض نيس لأكثر من سبب يأتى في مقدمتها، رغبة اللاعب فى الإحتراف خاصة بعدما تحدث مع رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، يوم «الجمعة» الماضى وطلب منه الموافقة على الرحيل لتحقيق حلم عمره بالإحتراف الخارجى.

كما أكد محمد عبد المنعم للخطيب، أنه رفض أكثر من عرض طوال الفترة الماضية من أندية أوروبية وخليجية إحترامًا لرغبة النادى وحاجة الفريق لجهوده ، لكنه يأمل فى الإحتراف الخارجى حاليًا، من أجل تحقيق حلمه وهو فى سن مُبكر.

وأبدى الأهلى مرونة فى الموافقة على العرض الأخير من نيس لانتهاء عقد عبد المنعم مع الأهلى الموسم المقبل، ووقتها سيكون من حقه التوقيع لأى نادى فى يناير القادم، وقد يرحل اللاعب بعد عدة أشهر بمقابل مالى ضعيف للغاية أو يرحل الصيف المقبل مجاناً إذا إستمر دون أن يُجدد عقده.

ومن جانبه، يحاول مجلس إدارة النادى الأهلى حالياً رفع العرض إلى 5 مليون دولار، على سبيل تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء اللاعب، لكن هذه النقطة لن تكون محل خلاف، وهناك تفاصيل أخرى أهمها طريقة تسديد المبلغ وبعدها سيتم إعلان رحيل عبد المنعم إلى نيس حال عدم وجود أى عراقيل جديدة.