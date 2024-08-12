تعرف على موعد تسليم النادى الأهلى درع «دورىآهمث»

بعدما توج به بشكل رسمى، كشف عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، عن موعد تسليم درع الدورى المصرى الممتاز، للنادى الأهلى.

وقال عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، فى تصريحات مُتلفزة: «تواصلنا مع الشركة الأجنبية المنفذة لدرع الدورى الجديد بعد تأخير تسليم الدرع لرابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل معرفة سبب التأخير».

وأضاف عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة: «درع الدورى الجديد سيصل إلى رابطة الأندية خلال أسبوع وبعدها سيتم تسليمه للأهلى فى آخر مباراة فى الدورى».

وأوضح ثروت سويلم: «إذا لم يصل درع الدورى بعد أسبوع سيتم تسليمه للأهلى فى حفل كبير يقام أول شهر سبتمبر المقبل».

وأختتم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم تصريحاته، قائلًا: «النادى الأهلى متفهم أمر التأخير ويعلم أن الرابطة غير متعمدة ذلك إطلاقًا».