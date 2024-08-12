«زيزو» يغيب عن الزمالك لنهاية الموسم

تأكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أحمد مصطفى «زيزو»، عن تدريبات الفريق لنهاية الموسم، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت فى باريس.

وحصل «زيزو» على راحة من التدريبات الجماعية للزمالك، وكذلك المباريات خلال الفترة المقبلة، ولنهاية الموسم فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها، والإصابة التى تعرض لها خلال مباراة المنتخب الأوليمبى أمام المغرب فى مباراة البرونزية بالأوليمبياد.

وتشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو مع مسئولى القلعة البيضاء، لتحديد مصير العرض الذى تلقاه الأيام الماضية من السعودية، بالإضافة إلى تحديد مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وينتهى عقد أحمد سيد «زيزو» مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتأتى الجلسة بناءًا على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.