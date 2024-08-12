الأهلى يستقر على سفر كريم فؤاد إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

استقر مسئولو النادى الأهلى على سفر كريم فؤاد لاعب الفريق للنمسا، للخضوع لجراحة الرباط الصليبى هناك، على أن يتوجه اللاعب بعدها لقطر، لخوض فترة التأهيل هناك مثلما فعل فى الإصابة الأولى.

وينهى مسئولو النادى الأهلى فى الساعات القادمة، إجراءات سفر الظهير الأيمن للفريق كريم فؤاد، للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى خلال الأسبوع المقبل لدى نفس الطبيب الذى أجرى له الجراحة الأولى.

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد بعد إجراء الجراحة، إلى قطر لخوض فترة التأهيل هناك، حتى يعود للملاعب فى أسرع وقت.

وعبر نجم النادى الاهلى كريم فؤاد، عن قبوله تحدى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وذلك عبر حسابه على فيس بوك.. وكتب كريم فؤاد: «كل خسارة دُونَ الجنة، فهي دُون.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار ابتلاء وشقاء ودايمًا الابتلاء بيجى للشخص فى الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، ودا بيكون إختبار ليك هتعمل ايه فى الموقف دا، وأن الاختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات فى الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمه اوى مقابل انى اصبر على هذا الابتلاء».