الأهلى يخطر لاعبيه بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل

أخطر الجهاز الفنى للنادى الأهلى لاعبيه بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر المقبل باستاد مختار التتش، على أن تبدأ بإجراء قياسات بدنية للاعبين ثم يضع الجهاز الفنى الجدول الزمنى والمباريات الودية التى سوف يخوضها استعداداً للمنافسات المقبلة.

وقرر النادى الأهلي منح الجهاز الفنى لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلى تكليف سامى قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدورى بدأها بالفوز على زد إف سى بهدفين مقابل هدف ثم سيواجه انبى ومودرن سبورت.

كما قرر الاهلى منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين فى المباريات المقبلة.