شباب المصريين بالخارج: الرئيس السيسي منح الشباب المصري اهتمام غير مسبوق

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج أن الشباب المصري يحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، التي منحته مكتسبات كبيرة في مختلف المجالات .

وقال النائب محمود حسين ،رئيس الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للشباب؛ إن الشباب المصري حصل خلال آخر 10 سنوات على مكتسبات غير مسبوقة في كل المجالات، وأبرزها تولي المناصب القيادية، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، فلأول مرة يتقلدون تلك المواقع الهامة التي عكست رؤية الدولة نحو تمكين الشباب على أرض الواقع.

نوضحًا أن الدولة اهتمت بالشباب من خلال عقد مؤتمر وطني بصفة دورية سنويًا منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على صياغة الدستور المصري بشكل يحقق العديد من المكتسبات للشباب وتم النص علي كوتة لهم تقدر بـ 25% في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب ، لافتا إلي أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب في دورته الحالية 2021-2026، نحو 124 نائبًا بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب.

وثمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، جهود القيادة السياسية وحرصها على دعم الشباب المصري، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظر للشباب على أنه نصف الحاضر وكل المستقبل.