النائب علاء عابد: القرار الجمهوري بالإفراج عن كبار السن يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعرب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، عن تقديرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة.

وقال “عابد”، إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي الي أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل ابنائة من الشعب المصرى.