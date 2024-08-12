” الجيزاوي” يترأس اجتماع لجنة ماراثون جامعة بنها للابتكارات

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماعا مع أعضاء لجنة تنظيم “ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024” تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة .

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن إقامة الماراثون يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي .

وأشار ” الجيزاوي ” إلى أن الفائزين في الماراثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 240 ألف جنيه ، مضيفا أن عدد الفرق المشاركة وصل حتى الآن إلي 134 فريق يمثلون 68 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية ، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس التكنولوجية.

من جانبه أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها إلي ان المحاور الرئيسية بالماراثون تتضمن : استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي واستخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية واستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما تتضمن المحاور أيضا الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة و استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.