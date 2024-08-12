مارسيل كولر يتمسك بقرار عدم عودة القندوسى للأهلى

تمسك المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، بقراره حول عدم عودة الجزائرى أحمد القندوسى، لصفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

وكان مارسيل كولر، قد أبلغ إدارة النادى الأهلى، بالتمسك بموقفه بعدم عودة الجزائرى أحمد القندوسى لصفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، قد تحدث مع مارسيل كولر، عن أهمية الجزائرى أحمد القندوسى وعودته لصفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد تألقه فى الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا، إلا أن المدير الفنى للأهلى رفض التراجع عن قراره، لأن طريقة لعبه لا تناسب الأسلوب الذى يتبعه مع الأحمر.

وطلب السويسرى مارسيل كولر، من رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، إعارة اللاعب أحمد القندوسى مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها فى الفترة المقبلة.