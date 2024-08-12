تقنية الـ”VAR” أنقذت زعيم الثغر من الهزيمة أمام مودرن سبورت فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى، بهدف لكل فريق نتيجة المباراة القوية التى جمعت فريقى مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندرى، باللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى، ضمن الأسبوع الـ33 من الدورى الممتاز.

تقدم المغربى عبد الكريم الوادى بهدف لمودرن سبورت فى الدقيقة 12، من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فشل المهدى سليمان فى ابعادها.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، شهدت الدقيقة 88 لجوء الحكم محمد الحنفى لتقنية الفيديو فى كرة مثيرة للجدل انتهت باحتسابها هدف لصالح الاتحاد السكندرى بأقدام أحمد عادل فى الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع مودرن سبورت بالمركز الخامس رصيده للنقطة 51، من 32 مباراة، فيما وصل رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 41 من 32 لقاء بالمركز العاشر.