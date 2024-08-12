وزارة العمل: ندوة تثقيفية بعنوان “حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين” بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية بعنوان (حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة المشكلة السكانية) بالشركة العالمية لصناعة الزجاج ، فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها ، وزيادة مشاركتها في قوة العمل ، وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات ، وريادة الأعمال ، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة للعمل على تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال برامج تدريب مهنى مجانية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وحماية حقوقها فى أماكن العمل المختلفة من خلال أجهزة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر تنظمه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضافت مدير المديرية ، أن الندوة جرت فعالياتها بمشاركة (العاملين بالشركة) ، وبحضور الدكتورة دعاء أحمد مدير إدارة المرأة والطفل ، والشيماء جمال مدير مكتب تفتيش وعلاقات شبرا الخيمة ، وأكدت على دور الوزارة وجهودها المتواصلة لتأصيل المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، كما قدمت الشكر لوحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل ، وجهودها فى هذا الشأن ، والشركة العالمية لصناعة الزجاج على حسن الاستضافة ..