وزارة العمل: ختام برامج تدريبية في مجال “المالتي ميديا” بالإسكندرية

اختتمت مديرية العمل بالأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني الرابع على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب ، والمونتاج والانيميشن ( المالتى ميديا ) ، وتسليم شهادات إتمام التدريب المهني للخريجين ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى لكل برنامج تدريبى،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ،وذلك بمركز أركان لعدد 83 متدرب ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة في كافة مجالات العمل داخل المجتمع ومنهم عدد 12 متدرب من ذوى الهمم ، يأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع ، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح من أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ، والذي سبق تنفيذ الدفعة الأولى لعدد 52 متدرب والدفعة الثانية لعدد 84 متدرب والدفعة الثالثة لعدد 107 متدرب ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الرابعة للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة لإعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وأفاد المتدربين أن الدورات التدريبية خلال فترة التدريب شملت كافة الموضوعات التي سوف يحتاجها سوق العمل مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على اهتمامهم بالشباب و بملف التدريب المهني ، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب والنائب طارق السيد و النائبة احسان شوقى و النائبة منى عمر والنائب ايهاب زكريا ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومى للمراة.