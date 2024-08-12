وزارة العمل: توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية تحت شعار “حقوقك وواجباتك فى العمل” بشركة اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ، حضر الندوة 30 عامل وعاملة بالشركة ، وتضمنت فعالياتها مناقشة الحقوق و الواجبات في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته ، في إطار الاتفاقيات الدولية رقم 183 و 156 الخاصة بحماية الأمومة والعمال ذوي المسؤولية العائلية ، ومناقشة موضوعات حول الإجازات بأنواعها وإجراءات التحقيق مع العمال ومساءلتهم ، وعدد من مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها مكاتب التفتيش لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال والحفاظ على مسيرة الإنتاج ودفع قطار التنمية الاقتصادية ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع ، وأضاف مدير المديرية أن المحاضرات جرت تحت إشراف أمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد،كما جرى الرد على كافة الاستفسارات للحضور حول موضوعات الندوة ، وقامت بإلقاء المحاضرة الأولي رشا عكاشة مفتشة المكتب ببورسعيد بشأن الإجازات السنوية، كما ألقت المحاضرة الثانية مروه علي وشرح أحكام تشغيل النساء في قانون العمل والطفل.