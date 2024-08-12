وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت شعار “السلامة أسلوب حياة” ببنى سويف

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية ، داخل مدارس الديوان الخاصة شرق النيل ، تحت شعار “السلامة أسلوب حياة” ، برعاية وزير العمل محمد جبران ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، تناول الملتقى أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة ..

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ،فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث ، وأضاف مدير المديرية أن الملتقى جرت فعالياته بحضور أحمد معوض وكيل المديرية والمشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندس سعيد محمد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، كما جرى خلاله استعراض أهمية السلامة والصحة المهنية وضرورة أن تكون أسلوب حياة وثقافة عامة لدى الجميع ، كما جرى مناقشة حول موضوعات الملتقى وأهمية ذلك فى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وأكد مدير المديرية حرص المديرية وأجهزتها على متابعة تطبيق أحكام القانون لحماية المنشآت العاملة فى المحافظة من الأضرار والأخطار المحتملة الناجمة عن عدم الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية ..