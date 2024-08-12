وزارة العمل: استكمال مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، تحت عنوان ” أهداف السلامة وأنواع المخاطر في بيئة العمل ” ، للعاملين بشركة حديد عز الدخيلة بحضور 20 من العاملين بالشركة، ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” التى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظات ، لحمايتهم من المخاطر وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، تضمنت فعاليات الندوة عمل تجارب عملية حول كيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ ، والوقاية من حدوثها ، واستعراض مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف وكيل المديرية ، أن تلك الندوة تأتى تحت إشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، كما أكد على الإستمرار فى نشر التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لما له من أثر فى الوقاية من المخاطر المحتملة الموجودة فى بيئة العمل وحماية الأفراد والمنشآت والمترددين ، وألقى الندوة الكيميائية هويدا حجازي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعجمي ..