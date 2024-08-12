رئيس نقابة الصناعات الغذائية يلتقي اللجان النقابية لشركة السكر لتعظيم الصناعة ورصد التحديات

التقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، بممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك من أجل العمل علي وضع روشتة لتعظيم الإنتاجية والتي يتحقق معها منفعة عامة للعمال، وكذلك عرض الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في وقت سابق والخاصة بزيادة الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الغذائية، حيث نجحت شركة السكر الفترة الماضية في زيادة حجم صادرات الشركة لدول الجوار بما يعزز موارد النقد الاجنبي، وقد حققت شركة السكر بالفعل الفترة الماضية ارباح مليار و750 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في تصدير صناعات تحويلية بنحو 13 مليون دولار، كما نجحت الشركة في إنتاج الكحل بدرجة نقاء 99.9% ما عزز من المبيعات الدولارية باعتباره سلعة مؤهلة للتصدير.

وقال النائب خالد عيش في بيان صحفي اليوم : اللقاء تطرق لعدد من النقاط الهامة المتعلقة بتحديات الفترة الراهنة ومطالب العمال وكيفية تحقيق تلك المطالب في ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني وادوات زيادة الانتاجية وتحفيز العامل علي تحقيق اقصي مجهود لخدمة بيئة العمل، وكذلك حصول العامل علي كامل حقوقة التي يقرها القانون، وتناولنا خلال اللقاء المطول الذي جمعني مع ممثلي اللجان النقابية خطوات عملية لتذليل العقبات سواء علي مستوي الإنتاج أو تطوير خطوط الإنتاج القديمة وتحديثها بما يعظم من حجم الإنتاجية ويساهم في تعظيم مكانة الشركة والعاملين بها، علمًا بأن الحديث المباشر مع القواعد العمالية أنما يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع اصحاب الاعمال والحكومة علي حد سواء لمعرفة المعوقات وعلاجها.

وأضاف، تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة يجب ان يتطرق الي تطوير خطوط الإنتاج، وخلق ميزة تنافسية بالمنتج يجعلة قادر علي منافسة منتجات الشركات الاخري، وايضًا التأكيد علي مطابقة المنتج للمواصفات العالمية بما يسمح معه في زيادة حجم الصادرات، وبالنسبة لشركة السكر قامت بالفعل بتلك الخطوة من خلال استيراد معدات المانيه حديثه على أعلى مستوى من المواصفات الأوروبية، وذلك بناء على توصيات اكبر بيوت الخبرة العالمية منها شركة فوجل بوش وذلك بهدف تحقيق المواصفات العالمية لمنتجات الخميره لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية ليستمر العمل على مدار الساعة من أجل الارتقاء بمستوى جوده الانتاج.