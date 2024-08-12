سموحة يحقق فوزا ثمينا على سيراميكا بهدف نظسف

حقق فريق نادى سموحة فوزا ثمينا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، أحرزه عبد الرحمن عامر فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما، على ملعب استاد المقاولون العرب فى افتتاحية الجولة الـ33 لـ”دورىNile”.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 51 فى المركز السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 45 نقطة فى المركز الثامن.

سيطر لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول تماما، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص والانفرادات السهلة أمام مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة، الذى ذاد عن مرماه ببسالة حتى أطلق حكم المباراة صافرته، معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الشوط الثانى استطاع سموحة ضبط إيقاع الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة وغلق المساحات أمام لاعبى سيراميكا، ومن ضربة ركنية فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ومن كرة من الناحية اليسرى لم يتمكن محمد بسام حارس سيراميكا من التعامل معها، ولم يجد عبد الرحمن عامر أى صعوبة فى إيداعها المرمى الخالى من حارسه.