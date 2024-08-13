ميكالى يجتمع بوزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة لمناقشة مستقبله

عقد المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، البرازيلى روجيريو ميكالى جلسة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام ونائبه خالد الدرندلي.

وعقدت الجلسة لمناقشة مصير المدرب البرازيل بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأوليمبى بالحصول على المركز الرابع فى الأوليمبياد.

وكان المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى روجيريو ميكالى، قد تلقى عروضاً من أندية ومنتخبات عربية ولاتينية من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء عقده مع اتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبى.

ووجه روجيريو ميكالى اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخسارة من المغرب بسداسية خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقال ميكالى في تصريحات مُتلفزة: «أعتذر عما حدث أمام المغرب، نتيجة مباراة المغرب لا نستحقها بالنظر إلى مسارنا فى الدورة، كنا نريد إسعاد الشعب المصرى لأنه يستحق وكنا نريد اللعب على الذهب».

ومن جانبه، علّق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على أداء المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد باريس قائلا: «منتخب كرة القدم قدم مستوى مُميّزاً فى الدورة وتمكن من إحراج فرنسا صاحبة الأرض، وكنا نأمل فى تحقيق ميدالية برونزية ولكن مباراة المغرب كانت لها ظروف خاصة، مؤكدا أننا سنحافظ على البرازيلى ميكالى فى هذه المرحلة السنية».