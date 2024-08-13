محمد على بن رمضان يسهل صفقة انتقاله للأهلى بهذه الخطوة

عرض لاعب نادى فيرينكفاروسي المجرى، التونسى محمد علي بن رمضان التنازل عن مستحقاته المالية لدى النادى فى سبيل تسهيل صفقة انضمامه للنادى الاهلى.

وكان مسئولو النادى الأهلى، قد كثّفوا اتصالاتهم خلال اليومين الماضيين لضم التونسى محمد علي بن رمضان.

ودخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسى لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالى آليو ديانج، الذى انتقل مؤخراً لنادى الخلود السعودى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب النادى المجرى الحصول على 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، ثم وافق على تخفيض المبلغ إلى مليونى و500 ألف دولار، لكن عرض الأهلى مازال متوقفاً عند مليون و700 ألف دولار.

ورحب محمد على بن رمضان بالعرض الأهلاوى، وفضّله على عروض أخرى، أبرزها من الترجى التونسى، ويُعد بن رمضان أحد اللاعبين المطلوبين من مارسيل كولر مدرب الفريق.

وكان النادى الأهلى، قد حسم تعاقده مع لاعب سوتشى الروسى الظهير المغربى يحيى عطية الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح عطية الله ثانى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى، بعد التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطرى على سبيل الإعارة أيضا.

ولا يزال ملف الصفقات الجديدة قابلا للزيادة فى أروقة القلعة الحمراء تنفيذاً لطلبات المدير الفنى للـ«المارد الأحمر»، السويسرى مارسيل كولر.