قبل بدء فترة الإعداد.. كولر يطالب إدارة الأهلى بحسم الصفقات الجديدة

طالب المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر،إدارة ناديه بحسم الصفقات الجديدة فى أسرع وقت، والانتهاء من الأسماء التى طلبها لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وعدم التأخر فى انضمام اللاعبين الجديد إلى فترة التحضير للموسم المقبل، فى ظل رغبته فى انخراط اللاعبين سريعا وسط المجموعة والانسجام بشكل جيد مع اللاعبين القدامى والتعرف على فلسفة وأفكار المدرب.

ويرغب كولر فى تواجد الصفقات الجديدة التى طلب التعاقد معها قبل بدء فترة الإعداد، من أجل انسجام اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد بدلا من قدومهم فى وقت متأخر ويحتاجون وقتا أطول من أجل التأقلم مع الفريق، كما حدث فى صفقة الفرنسى أنتونى موديست، الذى انضم للأهلى قبل مباراة السوبر الأفريقي بيومين ولم يتمكن من المشاركة بخلاف عدم جاهزيته الفنية للمشاركة فى المباريات، وهو ما اضطر الجهاز الفنى لتخصيص برنامج بدنى مكثف من أجل تجهيز اللاعب الفرنسي للمشاركة في المباريات.

وطلب كولر من إدارة الأهلي قبل رحيله التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع ومهاجم وجناح أجنبيين ولاعب وسط سوبر، ونجحت الإدارة الحمراء في حسم صفقتين حتى الآن بعد التعاقد مع مدافع الدحيل القطرى مع يوسف أيمن، وظهير أيسر سوتشى الروسى يحيى عطية الله.