رسمياً.. الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال مابولولو لأهلى طرابلس الليبى

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالإجماع، على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلى طرابلس.

وتم الموافقة على العرض المالى الوارد من النادى الليبى، تقديرا من نادى الاتحاد السكندرى لما قدمه مابوبولو لزعيم الثغر مـن جهـد وعطاء مميز خلال فترة تواجده بالقلعة الخضراء.

من ناحية أخرى، أشعل تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري فى الدورى بهدف لكل فريق، مباراة المصرى وزد إف سى المرتقبة فى الجولة 33، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غدًا «الأربعاء»، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ورفع مودرن سبورت رصيده بعد التعادل مع الاتحاد إلى 51 نقطة، ليهدد تواجد النادى المصرى فى المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق البورسعيدى المركز الرابع برصيد 52 نقطة.