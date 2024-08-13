تنفيذاً لرغبة كولر.. الأهلى يوجه الشكر لـ خالد بيبو

قررت لجنة التخطيط للكرة فى النادى الأهلى توجيه الشكر لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق تنفيذا لرغبة المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر.

وأصر مارسيل كولر على رحيل خالد بيبو من منصبه بسبب المشاكل الإدارية التى شهدتها غرفة ملابس الفريق، خلال الموسم الجارى وأثّرت على نتائج الفريق فى بعض فترات الموسم.

ورغم محاولات مسئولو الأهلى اقناع كولر بالابقاء على خالد بيبو، إلا أن كولر اصر على موقفه ليقرر الأهلى فى النهاية توجيه الشكر لخالد بيبو الذى تولى المسئولية بداية الموسم الجاري خلفا لسيد عبد الحفيظ.