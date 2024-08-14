وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، فعاليات ختام دورتين للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة ، وأعمال الكهرباء وذلك بالوحدة المتنقلة فى مدينة دكرنس ، بمقر منطقة عمل شمال الدقهلية بدكرنس ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2024 / 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين والخريجات المعتمدة من الوزارة والتى تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، وذلك بعد إتمام مدة التدريب المعتمدة لكل دورة ، وأيضاً تنظيم اجتماع مع مفتشى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، للتركيز على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ، وعقد مزيد من الندوات والمبادرات وإلقاء المحاضرات العلمية لتوعية العاملين داخل المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية بجميع المخاطر التى قد يتعرضون لها داخل بيئة العمل ، وكذلك أهمية استخدام أجهزة الوقاية الشخصية أثناء العمل للحد من تلك المخاطر ، كما جرى الاستماع الى معوقات العمل وتوفير جميع التيسيرات والحلول التي تساعد المفتشين فى آداء دورهم الرقابي على المنشآت داخل المحافظة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ،ان تلك تدريبات والجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة ، تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه حضر حفل ختام الدورات التدريبية ومدير منطقة عمل دكرنس ، ومدير ادارة بحوث العمالة ، ومسئولى التدريب بالمديرية ، والوحده المتنقلة ، حيث قدم التهنئة لجميع المتدربين والمتدربات على إتمام الدورة التدريبية وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وكذلك الإستماع الى ملاحظاتهم على برنامج التدريب، والتى تمثلت فى : زيادة مدة البرنامج وتكراره لتحقيق مزيد من الإستفادة ، وتنظيم معرض لبيع منتجات التدريب بأسعار رمزية ، كما جرى استعراض نماذج من المنتجات التى قامت المتدربات بتنفيذها خلال البرنامج تحت إشراف مسؤولو التدريب بالوحده المتنقلة .

وأفاد وكيل المديرية ، أن اللقاء مع مسؤولي السلامة والصحة المهنية يأتى فى إطار جهود المديرية لتعزيز دورهم التوجيهي والتوعوي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة ، وحضره وكيل مديرية العمل ، والمهندسة أمل غانم مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بضرورة متابعة أعمال المكاتب التابعة لمديرية العمل وتفعيل دورها المنوط بها لخدمة المجتمع والمواطنين ، والعمال فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ..