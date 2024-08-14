مناقشة 296 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرًا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والذي تم فضه في 18 يوليو الماضي.

وجاءت لجنة الإدارة المحلية في مقدمة اللجان الأكثر نشاطا خلال دور الانعقاد الرابع، من حيث عدد الاجتماعات وعدد ساعات العمل والموضوعات التي ناقشتها.

وكشف تقرير اللجنة أن عدد طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها باللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 296 طلب إحاطة، بعدد ساعات عمل 273,41 ساعة، بعدد اجتماعات 157.

وعن الزيارات الميدانية التي قامت لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، فإن اللجنة قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر في الفترة من 2024/5/25 حتى 2024/5/28.

وناقشت اللجنة عدد اتفاقية واحدة ووافقت عليها، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية “منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب”.