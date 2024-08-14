رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر الشباب الصيفي

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤتمر شباب ناشئ الصيفي تحت عنوان “وعاءً آخر”، حيث انضم للمؤتمر شباب من جميع الكنائس الأسقفية بمختلف المحافظات، وذلك بمنطقة وادي النطرون.

أعرب رئيس الأساقفة عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على اهتمام الكنيسة الأسقفية المستمر بتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وذلك تحقيقًا لشعارها “كنيسة حية لمجتمع أفضل”.

وأشاد رئيس الأساقفة بالمجهود المبذول من قِبل لجنة الشباب التابعة للكنيسة الأسقفية في دعم الشباب وتوصيل رسالة الإنجيل لهم، معرباً عن فخره الشديد بهذا التجمع الشبابي الجميل.

واختتم مصليًا: الله يدعونا لكي يُشّكل في حياتنا ويعطينا وقت لنتقرب منه ونكون في علاقة حقيقية معاهُ ليثمر في حياتنا ونثبت نحن فيه.

الجدير بالذكر أن لجنة الشباب التابعة للكنيسة الأسقفية تستهدف جميع الفئات العمرية للشباب في الكنيسة، وتسعى إلى بناء شباب واعٍ ومثقف، من خلال توفير برامج متنوعة تغطي الجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية، وذلك بهدف تأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل ويعيشوا الحياة المسيحية الحقيقية.