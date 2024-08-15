“التعليم العالي “: غلق باب التسجيل بالمرحلة الاولى للتنسيق.. غدا

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم لليوم الرابع على التوالى ، حيث أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم – وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم – تسجيل رغباتهم حاليًا.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى غدا الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.