بعد التعديل وتغير قائمة الاوائل .. نتيجة الثانوية العامة تثير التساؤلات حول ما يحدث داخل وزارة التربية والتعليم

تصدر هاشتاج ” # أعرف درجاتك بعد التعديل” مواقع التواصل الاجتماعى على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعد أن فوجئت طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى بتنسيق الجامعات أثناء تسجيلهم رغباتهم بإضافة درجتين الى المجموع الكلى لهم، الامر الذى انتشر ” بسرعة الصاروخ”، على مختلف مواقع التواصل ، وهو ما اضطرت معه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الكشف عن ماذا يحدث وحقيقة إضافة هذه الدرجات لبعض طلاب الشعبة العلمية ” علوم ورياضة” ، والرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية فى هذا الشأن.

فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنشر تفاصيل الامرعبر صفحتها الرسمية ، موضحة إنه تم إتخاذ عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء، وذلك من خلال اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم، بالاضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم ، كما قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

ورغم حصول الطلاب المستحقيين للدرجات على حقهم ، إلا ان ما حدث من تعديلات شملت تغيير قائمة الاوائل وإعادة نشرها على موقع الوزارة الرسمى، تسبب فى حالة إرتباك كبيرة وقلق بين الطلاب ، وأثار تساؤلات عديدة حول حقيقة ما يحدث داخل أروقة وزارة التربية والتعليم ، ولماذا لم يتم الاعلان عن نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق فيما أثير حول الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء وما جاء بها من أخطاء فى الاسئلة ونماذج الاجابة قبل الاعلان الرسمى لنتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى؟

وفى حقيقة الامر ، جاءت القصة الكاملة لتعديل نتيجة الثانوية العامة، عندما كان دكتور رضا حجازى وزيرا للتعليم، ووقت أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان الفيزياء ، والكل يعلم وجود ٣ أسئلة خطأ وسؤالين ليهم إجابتين، وتم تحويل الموضوع للتحقيق وتتشكل لجنة (محايدة) للوقوف على حقيقة الامر بعيداً عن اللجنة التي وضعت الامتحان ووضعت نموذج الإجابة؟، وبالفعل أكدت اللجنة الجديدة أحقية الطلاب لدرجات الاسئلة الخطأ كاملة، وقامت بوضع نموذج إجابة شامل للامتحان، مؤكدة انه النموذج النهائي لتصحيح الأسئلة، وانتهى دورها عند هذا الوضع ، وتم نشر النموذج الصحيح على موقع الوزارة ضمن نماذج الاجابة لجميع امتحانات الثانوية العامة، ووقتها صدر قرار بتجويل اللجنة الاولى للتحقيق.

والجدير بالذكر ، إنه وقت تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل الكنترولات تم الاخذ فى تصحيح مادة الفيزياء بنموذج الاجابة ” الخطأ” للجنة المحولة للتحقيق، وبناء عليه تم حرمان الطلاب من درجات الاسئلة وأعلنت النتجة والاوائل وبدأت المرحلة الاولى للتنسيق.

وفى مفاجأة هى الاولى من نوعها فى تاريخ وزارو التربية والتعليم والتعليم الفنى العريقة، تغيرت النتيجة وانكشف الامر وتم مراجعة درجات الطلاب على سيستم التصحيح فى ” مهزلة” شارك فيها جميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 ومنهم الوزير السابق، وكان القرار النهائى لصالح الطلاب، وتعديل شهادات النجاح وإرسالها للمدارس، وتم إخطار مكتب تنسيق الجامعات ببيانات الطلاب المستحقين لإضافة الدرجتين على مجاميعهم.

والسؤال هنا كيف تم كشف الامر؟ فى الحقيقة ان الخطأ تم اكتشافه فور اعلان النتيجة الاولى للطلاب وكان من المقرر التعتيم عليه ، ولكن ظهر بعض الطلاب الذين تقدموا بتظلم على نتيجتهم مطالبين بإعادة تصحيح وتجميع درجاتهم فى بعض المواد منها الفيزياء وبمقارنة اوراق الطلاب بنموذج الاجابة” المعدل” الذى تم نشره على موقع الوزارة الرسمى اكتشف الطلاب أحقيتهم فى درجات الاسئلة التى أثير حولها جدلاُ اثناء الامتحان ، وهنا انكشف أمر التعديل وتقرير اللجنة الثانية التى اكدت خطأ اللجنة الاولى ، وهكذا جاءت القصة الكاملة لأغرب نتيجة ثانوية عامة على مدار تاريخ الوزارة، والسؤال الاهم الان هل سيتم محاسبة كل من شارك فى هذه المهزلة أياً كان؟ وكيف يمكن التأكد من عدم تكرارها.!