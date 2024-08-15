مع إنطلاق المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات .. خبراء : “كليات القمة” لم تعد ضمن خريطة سوق العمل  

،، إنطلقت” الاثنين “، أعمال التنسيق للمرحلة الاولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، ومعها سادت حالة من الطوارئ بين الطلاب وداخل الاسر

فى ظل معتقدات البعض تجاه ” كليات القمة” التى مازالت تسيطر على تفكيرهم ، حيث كادت أن تكون كليات القمة تميمة إرتبط بها طلاب الثانوية العامة على مدار سنوات طويلة ، بغض النظر عن مدى توافقها مع المهارات الفردية أو احتياجات سوق العمل، فمازال مئات الطلاب بمجرد التخرج يسعون للالتحاق بتلك الكليات، الامر الذى أثار تساؤلاً حول ” متى يتخلص طلاب الثانوية العامة من حلم كليات القمة ؟ والبحث عما يتناسب وسوق العمل الحقيقى.

تصدرت كليات ” الطب البشرى والاسنان والعلاج الطبيعى والهندسة والتمريض والاعلام والسياسة والاقتصاد”، قائمة رغبات العديد من الطلاب بسبب الوضع المرموق، والألقاب الاجتماعية التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج، مما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلاب كل عام الكثير منهم لا يجد عمل، في وقت يحتاج فيه سوق العمل مهارات مختلفة ومتطورة عن الكليات النمطية التي يلجأ لها الكثيرون من الطلاب، ولكن تفاجأ الجميع بصدور قرار من اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025، ووفق الاعداد المطلوبة والموقع الجغرافى على مستوى كافة المحافظات ، مؤكدة أن التكليف لجميع الخريجين لم يعد ” إلزامياً”، وأن هذا القرار تم الاتفاق عليه منذ 13 سبتمبر عام 2022، على ان يتم البدء فى تطبيقه بداية من حركة تكليف العام القادم 2025.

النقابات

وأثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إلغاء التكليف الحكومي لخريجي الكليات الطبية، جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة، وسط تساؤلات عن حقيقة ذلك، الامر الذى أكده بيانا رسمياً نشرته النقابة العامة لاطباء العلاج الطبيعى ، لتحذير طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية والتي تشمل “أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وصيدلة، وتمريض”، مؤكدة أن وزارة الصحة قررت أن تكليف الخريجين “لم يعد إلزاميا، بل وفق احتياجات سوق العمل”، أي أن تعيينهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة عقب التخرج وقضاء “سنة الامتياز” لم يتم الاخذ به بالعام الجديد.

من جانبها، أكدت النقابة العامة لاطباء مصر، إن هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء البشريين، إذ أن هناك نقصا في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، وبالتالي تكليف الأطباء مستمر بصورته الحالية”، خاصة

انه وفق دراسة حكومية أجريت عن احتياجات مصر من الأطباء البشريين حتى عام 2025، فإن معدل الأطباء في مصر يبلغ 8,6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، موضحة أن “أزمة التكليف” تظهر بصورة أكبر في نقابات “الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي”، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.

بينما أعلنت نقابة العلاج الطبيعى ، والتى أثارت الجدل بمنشورها عبر صفحتها الرسمية ، أن التكليف لم يعد إلزاميا للجميع، وأصبح حسب الطاقة الاستيعابية طبقا لاحتياجات المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية أو المستشفيات العسكرية”، موضحة أن هذا التغييرفي تكليف الخريجين جاء بناء على اتفاق بين وزير الصحة خالد عبدالغفار، مع النقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب بعد تزايد أعداد خريجي بعض الكليات الطبية دون وجود أماكن شاغرة لتكليفهم بالعمل،

مشددة على أن سوق العمل يحتاج لمزيد من خريجي العلاج الطبيعي حتى الآن لتغطية كافة المديريات الصحية، لكن هناك استراتيجية 2025- 2030، أظهرت أنه سيكون هناك زيادة في أعداد الخريجين بصورة كبيرة نتيجة التوسع بصورة كبيرة في عدد الكليات بما لا يناسب المعايير الدولية”، محذرة من ان الزيادة كبيرة في أعداد الخريجين، تنذر بـ “بطالة حقيقية” في غضون الـ 5 سنوات من الآن.

وكانت قد طالبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، مد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن “يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة”.

أما النقابة العامة للتمريض فشددت على عدم إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة إنه “لا استغناء عن تكليف التمريض”، موضحة إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.

وهم القمة

مازالت بعض الاسر تسعى مهرولة وراء ” وهم” كليات القمة، حتى تشعر انها قامت بدورها على الوجه الأكمل تجاه ذويهم ومستقبلهم ، رغم أن استراتيجيات ومتطلبات سوق العمل اختلفت كثيرا عن سنوات مضت، حيث لم تعد كليات القمة عاملاُ مؤثراً فلا تشكيل خريطة سوق العمل فاختلفت آلياته ومعاييره تماماً.

وأكد خبراء التعليم أن المجتمع يحتاج لكل التخصصات وجميع المهن وليست هناك كلية أو مهنة فى القمة وأخرى في القاع ولا يعني دخول الطالب كلية معينة بلوغه القمة حتى لو فشل فيها، فربما يلتحق بكلية مجموعها منخفض وينبغ فيها حتى يلامس نبوغه السحاب.

من جانبها، ترى مروة احمد، أستاذ علم النفس التربوى ، أن هناك بعض الاسر تحاول دعم ابناءهم فى تحديد مستقبلهم الجامعى بعد الثانوية العامة بغض النظر عن ميولهم ومهاراتهم ، مشيرة الى مصطلح كليات القمة، قائلًة: ” لازم مصطلح كليات القمة ينتهي من الاذهان، لأن مبقاش فيه حاجة كدة، فمثلًا كليات الصيدلة خرجت صيادلة أصبحوا أكتر بكتير من حاجة المجتمع، وكليات الاعلام ومثلها السياسة والاقتصاد ، لم يجد خريجيهم فرص عمل منذ سنوات، مطالبة الاسر أن تترك الابناء يختاروا ما يرغبون من كليات ، وما يرغبون من مجالات عمل بالمستقبل.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون الطلاب على علم بالتخصصات المتاحة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، والتخصصات الحديثة لها أهمية كبيرة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي تلبي احتياجات السوق الحالية.

وشددت على أهمية تخلي الطالب عن فكرة التميز فقط من خلال الالتحاق بكليات القمة إذا كانت هذه الكليات لا تتناسب مع موهبته، مؤكدة على أن الحصول على درجات تؤهل للالتحاق بكليات مرموقة ليس مقياسًا لنجاح الطالب، خاصة إذا لم تكن هذه الكليات ملائمة لقدراته الشخصية.

بينما أكد دكتور أشرف شكرى ، الخبير التربوى، انه أصبح لدينا تخصصات نوعية تنافس كليات القمة، موضحا ان كليات القمة تنتج جيل قد يكون سوق العمل لا حاجة له، مبينًا أن القمة هي أن يختار الطالب كلية متوافقة مع مهاراته وقدراته وتلبي احتياجات سوق العمل، خاصة وان هناك تخصصات جديدة ونوعية ظهرت في مصر مؤخرً، مشيرًا إلى أن كل كلية يمكن أن تصبح كلية قمة إذا توافر فيها تلك الشروط، حتى نضمن أن هناك جيل سيكون مفيد في المجتمع ويجد وظائف مناسبة له فيما بعد، مشيرا إلى أن العديد من أوائل الثانوية العامة التحقوا بكليات القمة استجابة لضغوط الأسرة، لكنهم عانوا من صعوبة التكيف مع هذه الكليات والأعباء النفسية التي لاحقتهم طوال حياتهم.