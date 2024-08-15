” المدارس الحكومية ” تحتاج لمزيد من الدعم .. مقترحات وزير التعليم تفتح الباب على مصرعيه لـ ” السناتر” للتشغيل بكامل طاقتها.. ولا عزاء للفقراء

،، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة ، الايام الماضية عن النسبة المئوية للنجاح بـالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 حسب نوعية المدارس، إذ بلغت النسبة المئوية للنجاح بالثانوي العام عربى” حكومى” 86.9%، والرسمي لغات” تجريبى حكومى” 88.6%، والخاص معان 93.0%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، ومنازل وخدمات 56.2%، الامر الذى اثار تساؤلات حول تقارب النسب بين المدارس الحكومية والخاصة رغم فارق الامكانيات، والفروق الملموسة فى مستوى ما يقدم داخل كلا منها من خدمات تعليمية وأسباب ذلك ، ومدى تأثر المنظومة التعليمية بالمدارس الحكومية حال تطبيق مقترح وزير التربية والتعليم بأن تكون الدراسة بنظام الـ ” أون لاين” فى محاولة للتصدى لأزمة الكثافة الطلابية بالمدارس.

جودة التعليم

يفضل عدد من أولياء الامور إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ، أملاً منهم فى التميز عن زملائهم من طلاب المدارس الحكومية بناء على ما يقدم من مستوى تعليمى مميز، وجودة تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة بالدرجة الأولى إضافة إلى المقررات الأخرى الهامة بمناهج هذه المدارس ، على الرغم من ان جميعهم يقع فريسة مطحنة الدروس الخصوصية ، خاصة فى مرحلة الثانوية العامة ، الامر الذى يراه أخرون من أولياء الامور لم يعد ذى جدوى بعد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 ، والتى أكدت تقارب نسب النجاح ، بل وحصد عدد من طلاب المدارس الحكومية مقعدا من مقاعد أوائل الثانوية العامة هذا العام

وكان قد أرجع خبراء تربويون تراجع النسبة العامة للنجاح فى المدارس الحكومية خلال أعوام سابقة ، إلى تدهور أحوالها وانخفاض ميزانيتها وسوء المنشآت التعليمية وعدم الاهتمام بمعلميها ، مؤكدين أن نتيجة الثانوية العامة خلال هذه الاعوام كانت كاشفة لوجود تمييز واضح ، وتفوق طلاب المدارس الخاصة على حساب الحكومية ، بما يجعل المقارنة بين الجانبين ظالمة، الوضع الذى أختلف كثيراً هذا العام ، ولكن مع محاولات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، محمد عبداللطيف، فى إدخال تغييرات قد لا تتناسب والظروف والامكانيات المتاحة للاغلبية العظمى أولياء الامور ممن لا يمكنهم التعامل مع نظام الدراسة الـ ” أون لاين”، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه من جديد لمافيا الدروس الخصوصية فى ظل غياب المدرسة والدور التعليمى المنوبط لها .

من جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس ، أن هناك ثقافة لدى البعض من أولياء الامور ، بأن المدارس الخاصة أفضل من الحكومية لتقديمها تعليم متميز ومرتفع التحصيل مقارنة بالتعليم العام ، فى محاولة دفعهم لتحقيق مستويات أعلى في النجاح ورفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم أو توفير بيئة آمنة للحفاظ على سلامة الطلبة، مشيرا الى أن هناك تأثير كبير في مستوى التحصيل الدراسي يرجع لنسبة أعداد الطلاب في المدارس من حيث كثافة الفصول التي قد تترك تأثيرا سلبيا لأنه كلما زاد عدد الطلاب في الفصل قلة مشاركة وتفاعل الطلبة.

وأوضح شحاتة، أن هناك تطور ملموس خلال الفترة الحالية، من جانب وزارة التعليم في تطوير المناهج والمنشآت التعليمية وإدخال التقنيات التعليمية الحديثة في جميع المدارس المصرية على محتلف نوعها” حكومى عام أو تجريبى رسمى” ، ومنح أولياء الأمور الثقة بالمدارس الحكومية وعدم الشعور بأي فرق بين المدارس الحكومية والخاصة نتيجة وجود منافسة شديدة بينهم، مشدداً على أنه لم يعد هناك فارقا في جودة التعليم بين المدارس الخاصة والحكومية، وأكبر دليل على صحة ذلك نتائج ونسب النجاح بالمدارس الحكومية والخاصة للثانوية العامة هذا العام.

أوجه قصور

فيما يرى دكتور تامر شوقي، الخبير التعليمي واستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس ، أن خطة الوزير الوزير الجديد لاصلاح العملية التعليمية تستلزم التفكير طريقة واقعية سواء فيما يتعلق بتطوير التعليم والمناهج أو معالجة مشكلات الكثافات الطلابية ، متناسياً العجز الصارخ فى أعداد المعلمين، منتقداً محاولة العودة مجددا لفكرة الدراسة بنظام الاون لاين ، التى أضطررنا لها خلال أزمة كورونا اللعينة، والتى لم تأت بثمارها ، حيث يعانى هذا النظام الكثير من القصور ، خاصة إذا كان فى مراحل التعليم قبل الجامعى ، لانه قد يكون مناسباً نوعا ما للتعليم الجامعى، وفيما يتعلق بالتعليم المنزلى الذى بلغت النسبة العام للنجاح به 54%، أوضح شوقى ، أن التعليم البديل أو المنزلى يدل على تراجع دور المدرسة، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب ممن ينتمون إلى الأسر الفقيرة فى كليات القمة لم تعد تتعدى الـ10% من إجمالى طلاب هذه الكليات.

وحذر شوقى ، من ظاهرة الدروس الخصوصية التى وصفها بالكارثة التى نقلت العملية التعليمية للبيت، والتى ستعاود الظهور بقوة اذا طبق الوزير مقترح الدراسة من المنزل ” أون لاين” حتى ولو لجزء من الوقت فى الاسبوع ، حيث تضخم أموال مراكز الدروس الخصوصية والتى يصرف عليها 16 مليار جنيه سنويا أى ما يزيد على نصف ميزانية التعليم، مؤكدا أن هذه الظاهرة ستستمر إذا لم يتم تطوير المناهج والامتحانات، والاهتمام بجودة التعليم داخل المدارس الحكومية ، مشيرا الى أن الطبقات الفقيرة فى المجتمع لا تستطيع إلحاق أولادها بالمدارس الخاصة أو الإنفاق على الدروس الخصوصية، ولهذا تنخفض عوامل التفوق لديهم مقارنة بالطبقة الغنية التى توفر لأولادها جميع عوامل النجاح والتفوق، ولكن اختلف الوضع بعد نتيجة الثانوية العامة التى أكدت لنا عكس ذلك بسبب تقارب نسب النجاح بينهما ، مضيفاً :” يجب ألا ننخدع بارتفاع نسبة الناجحين فى المدارس الخاصة مقارنة بالحكومية”، مؤكداً أن هناك عددا من المتفوقين من المدارس الحكومية، ودعا أن تبادر المدارس الحكومية بتطبيق معايير الجودة واختيار المعلمين وفقا للكفاءة والخبرة، والاهتمام بتقليل كثافة الفصول والاهتمام بالمنشآت التعليمية وصيانتها، مطالباً بعودة دورالوزارة والمديريات التعليمية فى المتابعة والإشراف على المدارس الحكومية، وتشديد الرقابة على الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس بالشهور ولا يتم معاقبتهم، ومحاولة جذب الطلاب للمدارس مره أخرى .

شهادة وفاة

وعن مخاطر العودة للدراسة بنظام الاون لاين ” بالمنازل”، أو حتى رفع الغياب عن المدارس تزامنا مع مطالبة بعض أولياء الأمور بذلك أو تقليص أيام الدراسة، يرى شوقى ، أن جميعها مقترحات بعيدة تمامًا عن الحلول التربوية، مشيرا الى أنه فى حال تطبيق ذلك يكون بمثابة إعلان شهادة وفاة رسمية للمدارس الحكومية، موضحا أن تلك الإجراءات كانت تطبق أثناء فترة كورونا لظروف قهرية في كل بلاد العالم وفي كل أشكال ومراحل التعليم في مصر وتم خلالها إغلاق السناتر، ولم ينقطع الطلاب عن التعليم بل تم استبدال التعليم المباشر بالأون لاين، أما المطالبة حاليا بذلك، فهي تعني الدعوة إلى تشغيل السناتر بكامل طاقاتها، أو حرمان من لا يستطع دفع مصاريف الدروس الخصوصية من التعليم، علمًا أن ما حدث أثناء كورونا أثر بشكل سلبي على مستويات الطلاب إلى الآن.

وأوضح شوقى، أن التعليم بالمدارس يعتبر مجاني ولا يتكلف فيه ولى الأمر سوى مصاريف المستلزمات، بينما في السنتر يكلف ولي الأمر سعر الحصة فضلا عن مصاريف المستلزمات أيضا، وبالتالي السنتر أكثر تكلفة بالنسبة لولي الأمر مقارنة بـ الذهاب للمدرسة، خاصة وأن ذهاب الطلاب إلى المدارس وانتظامهم فيها هو السبيل الوحيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية من خلال خلق أجيال واعية متعلمة، مشيرا إلى أن أكثر دول العالم فقرا لم ولن تأخذ قرارا مثل ذلك.

بينما أكدت الخبيرة التربوية، إيلاريا عاطف، أن فكرة الغياب عن المدارس والدراسة أون لاين، يعني تركهم فريسة للسناتر والدروس الخصوصية التي من المزمع مبالغتها في رفع أسعارها، علاوة على أنها تضيع وقت الطلاب الذي كانوا يقضونه في المدرسة ، بالإضافة إلى زيادة نسبة حالات تسرب الطلاب من التعليم في ضوء عدم تعودهم على الذهاب في المدرسة و ملاقاتهم صعوبات في ذلك، موضحة أن المطالبة المستمرة بتقليص أيام الحضور إلى المدرسة يؤدي إلى تعميق التفاوت في المجتمع، حيث يبدون التلاميذ المنتظمون في المدرسة سواء الحكومية أو الخاصة أفضل من التلاميذ الغائبين، بالإضافة إلى زيادة مشكلات صعوبات التعلم وانتشارها بين الطلاب مما يعوقها عن الاستمرار في التعليم وذلك في ضوء عدم اكتشافها في المدرسة.

وأشارت عاطف، إلى أن تلك القرارات يترتب عليها عدم تعلم الطلاب قيم مثل: الاستقلالية والاعتماد على النفس الناتجة عن الانتظام في المدرسة، وزيادة انتشار المشكلات السلوكية مثل: الانسحاب و الوحدة والانطواء في ضوء عدم تفاعلهم في المدرسة، والاهم هو عدم قدرة الكثير من الطلاب على الالتحاق بالسناتر والدروس الخصوصية في ضوء ارتفاع أسعارها، وبالتالي من لم يستطع جعل الطلاب ينتظمون في المدرسة بسبب ارتفاع التكلفة سيكون من المستحيل عليه إلحاقهم بالسناتر لأن تكلفتها مضاعفة مما يزيد من فرص حرمانهم من الدراسة والتعليم، مشددة على أن تلك المقترحات ستكون دعوة للسماح للطلاب في المستويات التعليمية الأعلى مثل الجامعات بالغياب عن جامعاتهم.

واضافت عاطف، أن فكرة التدريس أون لاين، أو التعليم المدمج التى يحاول الوزير محمد عبداللطيف تطبيقها مع بداية من العام الدراسي المقبل 2024 / 2025، حيث الجمع بين التعليم التقليدي داخل الفصول، التعليم الإلكترونى عبرالأنترنت للقضاء على الكثافة الطلابية وذلك يكلف مبالغ طائلة، ومع تطبيق مقترح نظام التعليم المدمج ستكون عدد أيام الدراسة بالمدرس 3 أيام فقط ، وعلى الرغم من الفوائد العديدة للتعليم المدمج، إلا أنه يحتوي أيضًا على بعض السلبيات والتحديات التي يمكن أن تؤثر على فعاليته،من بين هذه السلبيات: الفجوة الرقمية، لعدم توافر الإنترنت السريع أو الأجهزة التكنولوجية اللازمة لجميع الطلاب يمكن أن يخلق فجوة بين الطلاب الذين لديهم وصول إلى هذه الموارد وأولئك الذين لا يمتلكونها، كذلك وجود تحديات تقنية، قد تواجه المؤسسات التعليمية مشكلات تقنية تشمل الصيانة والدعم الفني للأنظمة والمنصات الإلكترونية، مما يمكن أن يعرقل سير العملية التعليمية، والاهم تدريب المعلميين على استخدام التكنولوجيا وأدوات التعليم الإلكتروني، وهذا قد يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين.